Malatya\'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde lastiği patlayan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karanlıkdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar K.'nin kullandığı 66 ABT 739 plakalı otomobil, seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada Yaşar K., ile otomobilde bulunan E.K., H.K. ve G.K. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.