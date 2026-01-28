Malatya\'da Mevlit Salonu Kar Yüküne Dayanamadı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı bir mevlit salonunun çatısının çökmesine neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'ndeki mevlit salonunun prefabrik çatısı yoğun kar yüküne dayanamayarak çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken salon kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
