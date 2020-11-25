Malatya'da motosiklet hırsızlığına tutuklama - Son Dakika

Malatya'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu şüphelinin kimliğini tespit ederek çaldığı motosikletle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.