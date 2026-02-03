Malatya'da Motosiklet Sürücülerine Ceza

Malatya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu, idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen 4 motosikletliye, trafik ekiplerince müdahale edildi.
"Dur" ihtarına uymayan motosikletliler kontrollü yavaşlatılan trafikte ters yöne girerek polisten kaçmaya çalıştı.
Trafik ekipleri ısrarlı takip neticesinde motosikletlileri farklı noktalarda durdurdu.
Trafik ekiplerince 4 motosiklet sürücüsüne 23 idari para cezası kesildi, sürücü belgelerine el kondu, motosikletler de trafikten men edildi.
