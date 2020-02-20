Malatya'da okullararası satranç müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatya'da okullararası satranç müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Malatya'da okullararası satranç müsabakaları sona erdi

8 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Satranç İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Malatya'da okullararası satranç müsabakaları sona erdi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Satranç İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 3 gün süren müsabakalara dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürse Toy, 196 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Turnuvada erkeklerde Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi birinci, Özel İntegral Fen Lisesi ikinci, Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi üçüncü, Malatya Fen Lisesi dörtüncü, kızlarda Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi birinci, Rabia Hatun Kız Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Kız Anadolu Lisesi üçüncü, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Erkeklerde birinci ve ikinci, kızlarda ise birinci olan takım Elazığ'da yapılacak olan grup müsabakalarında Malatya'yı temsil edecek.

Anadolu Lisesi, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor
Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:10:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da okullararası satranç müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]