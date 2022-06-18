Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı

18.06.2022 21:07
Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı

Malatya'da bir araç ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 15 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Malatya'da bir araç ile bisikletin karıştığı trafik kazasında 15 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, 15.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çiftlik caddesi üzerinde seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki araç ile B.A.'nın (15) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı Refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı Refüje çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobille çarpışan bisikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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