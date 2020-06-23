Malatya'da parkmetre uygulaması başladı - Son Dakika

Malatya'da kent merkezindeki 25 güzergahta parkmetre uygulamasına geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Özer, İnönü Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, parkmetre uygulamasını başlattıklarını kaydetti.

Kent merkezindeki ana arterlerde trafik yoğunluğu bulunduğunu aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Bu yoğunluğun kontrol edilmesi, yönlendirilmesi, sürücü davranışlarının geliştirilmesi açısında bu uygulamaları biz kanunun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiyle sahada uygulama ihtiyacı hissettik. Şehir içi ana arterlerde trafik yoğunluğunu azaltmak, parklanmaları disiplin altın almak, kısa süreli park alışkanlığını kazandırmak, esnaflara yük indirme, bindirme ve yapılacak alışverişlerde kolaylık sağlaman için şehir içinde 25 güzergahta 1200 araçlık park metre uygulamasını başlatıyoruz. Şu an pilot uygulama olarak başlattık."