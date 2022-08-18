Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, Battalgazi ilçesinin Ataköy Mahallesinde düzenlenen Aşure etkinliğine katılan kadınlara, KADES uygulaması ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgiler verilerek el broşürü dağıtıldı. İsteyen kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polis ekipleri, kadınlara KADES'i anlattı - Son Dakika

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