Malatya'da polislerin karıştığı kazada 2 emniyet mensubu yaralandı
Malatya'da polislerin karıştığı kazada 2 emniyet mensubu yaralandı

Malatya\'da polislerin karıştığı kazada 2 emniyet mensubu yaralandı
07.12.2025 20:39
Malatya'da özel araçlarıyla göreve gittikleri sırada kaza yapan biri polis memuru diğeri komiser olmak üzere 2 emniyet mensubu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göztepe Caddesi ile Şehit Cemal Alkan Sokak kesişiminde 01 SM 320 plakalı Opel marka otomobil ile 44 FH 055 plakalı Opel marka araç çarpıştı. Kazada bir polis memuru ile komiser hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

