Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

13.01.2026 20:31
Malatya'da ruhsatsız silah ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah ticareti yapan ve silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında, il genelinde ruhsatsız silah satışı yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet dürbün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
