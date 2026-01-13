Malatya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah ticareti yapan ve silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında, il genelinde ruhsatsız silah satışı yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet dürbün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA