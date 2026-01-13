Malatya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

(MALATYA)- Malatya'da polis ekiplerinin ruhsatsız silah satışı ve bulundurulmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 tabanca, 1 tüfek ve 1 dürbün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya'da ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik fiziki ve teknik takipli operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen operasyonlar kapsamında 3 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet dürbün ele geçirildi.

Operasyonda hedef konumda bulunan 3 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda yasal işlem başlatıldı.