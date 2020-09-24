Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralılardan Arafat Y, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada tabancayla yaralanan Arafat Y. ile Burak D. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Malatya 'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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