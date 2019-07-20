Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü
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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde akraba olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde akraba olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Gökçe Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen akrabalar Abdullah Minnetoğlu ve Y.M. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah Minnetoğlu tabancayla vurularak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Minnetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Doğanyol, Malatya, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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