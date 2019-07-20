Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü
1 saat önce
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde akraba olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:52 Kaynak: AA
'nın Doğanyol
ilçesinde akraba olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. Gökçe
Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen akrabalar Abdullah Minnetoğlu ve Y.M. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah Minnetoğlu tabancayla vurularak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Minnetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
Grup Başkanlığına kaldırıldı. Jandarma
ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Sokak düğününde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı Türkücü Aydın Aydın sahneye başına geçirdiği plastik şişeyle çıktı "Eşrefpaşalı Pala Dayı"yı öldüren genç kız: Evindeki ilk gece cinsel tacize uğradım Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti