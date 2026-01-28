Malatya\'da Tarihi Eser Operasyonu

Malatya'da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 86 adet sikke ile 2 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinde gizlenmiş halde farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 86 adet sikke ile 2 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA