Malatya\'da Tarihi Eser Operasyonu

28.01.2026 21:12
Malatya'da durdurulan araçta 86 sikke ve 2 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 86 adet sikke ile 2 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinde gizlenmiş halde farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 86 adet sikke ile 2 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Son Dakika

21:01
