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Malatya'da tarihi eser operasyonu

39 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazısıyla yazılmış kitap ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser operasyonu, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazısıyla yazılmış kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde durdurulan bir araçtan, antik Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazısıyla yazılmış 53 sayfalık kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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