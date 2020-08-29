Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Darende ilçesi Çayırdüzü mevkisinde Mustafa M, yönetimindeki 84 VG 8129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kazada yaralanan sürücü Mustafa M. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:07 - Kaynak: AA
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