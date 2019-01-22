Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hüseyin İ. idaresindeki 44 LR 278 plakalı otomobil, Malatya-Kahramanmaraş kara yolunun Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 44 ED 845 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada sürücüler yaralanmazken, otomobilde sıkışan Arzu İ. ve Elif İ, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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