Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama
29.01.2026 09:49
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrası uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. 14 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1166 sentetik hap, 827 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
