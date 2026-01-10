Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

(MALATYA)- Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8-9 Ocak günlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince fiziki takip sonucu gerçekleştirilen 3 ayrı operasyon neticesinde 5 ikamet, 1 araç ve 5 şüpheli şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 326 adet sentetik ecza, 313 gram sentetik kannabinoid, 257 adet ecstasy hap, 22 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.