Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

12.08.2022 16:43
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 651 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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