Malatya'dan Kuru Kayısı İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya'dan Kuru Kayısı İhracatı

Malatya\'dan Kuru Kayısı İhracatı
06.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Malatya'dan 303 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleşti. Gelirde azalma gözlendi.

TÜRKİYE'nin 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracat gelirinin, 303 milyon 584 bin doları kuru kayısıdan elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısı ile 2025 yılı kuru kayısı ihracatı verilerini açıkladı. 12 Nisan'da yaşanan zirai don olayının tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını ifade eden Özcan, açıklamasında, "2025 yılının Malatya açısından son derece zorlu geçtiğini belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin hem fiziki hem de sosyal toparlanma süreci devam ediyor. 2025 yılı sonunda kentte toplam 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı yapılırken, bu ihracattan 303 milyon 584 bin dolar gelir sağlandı. Bu verilere göre 2024 yılına kıyasla miktar bazında yaklaşık yüzde 38'lik bir düşüş yaşandı. Gelirdeki azalma ise yüzde 25 seviyesinde kalmıştır. Ürün fiyatlarındaki artış, gelirleri dengelediğini ortaya koydu. Türkiye genelinde 2025 yılında 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yapılırken, bu rakamın yaklaşık 303 milyon dolarlık kısmının Malatya kaynaklı olması kentin tarımsal üretim ve ihracattaki stratejik konumunu net biçimde ortaya koymuştur. Malatya'nın yalnızca tarımda değil, hayvancılıkta da bölgenin en önemli merkezlerinden biridir. Kentte yıllık ortalama 200 milyon dolar seviyesinde kırmızı et ve et ürünleri sevkiyatı yapılmaktadır. Deprem nedeniyle ticari altyapısı zarar gören Malatya'da tarım ve hayvancılığın daha güçlü şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı bütçesinde bu açıdan kritik bir fırsat sunulmaktadır. Malatya 2026 yılında tarımda, kuru kayısıda ve hayvancılıkta yeniden güçlü bir üretim ve ihracat sürecine girecek ve kentin ülke ekonomisine katkısını artarak devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Malatya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'dan Kuru Kayısı İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:04:46. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'dan Kuru Kayısı İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.