MALATYA Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl hapis - Son Dakika

MALATYA Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl hapis

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl hapisTERÖR örgütü PKKKCK soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, Malatya' da görülen davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl hapis

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TERÖR örgütü PKKKCK soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, Malatya' da görülen davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Zırığ'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz yargılanan 79 sanık katılmadı. Duruşmada, sanıkların avukatları ise hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 15'i için 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi. Söz alan sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Heyet, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Aralarında eski belediye başkanları, siyasi parti üyeleri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 67 sanık ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Heyet 11 sanığın ise beraatına karar verdi. Ayrıca, ceza verilen tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının da devamına hükmedildi.

Mehmet Zırığ, 'KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü' gerekçesiyle yargılanıyordu.

Halkların Demokratik Partisi, Malatya, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a 6 yıl hapis - Son Dakika

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