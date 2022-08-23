Fabrika çalışanlarına Kadına 'El Kalkamaz' eğitimleri - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrika çalışanlarına Kadına 'El Kalkamaz' eğitimleri

23.08.2022 16:37
Fabrika çalışanlarına Kadına 'El Kalkamaz' eğitimleri

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda fabrikada çalışanlara bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda fabrikada çalışanlara bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES konusunda Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri fabrika fabrika ziyaret gerçekleştirip tanıtımı sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iki tekstil fabrikalarında çalışan 114 kadın 205 erkek personele KADES uygulaması tanıtıldı. Çalışanların telefonlarına indirimi sağlandı. Kadına 'El Kalkamaz' vurgusuyla farkındalık eğitimleri verildi. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapılıp, konu ile ilgili broşür dağıtıldı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Hurok Marble çalışan kadınlarına KADES eğitimi Hurok Marble çalışan kadınlarına KADES eğitimi BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu
Kaynak: İHA

Malatya, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrika çalışanlarına Kadına 'El Kalkamaz' eğitimleri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:54:54. #1.12#
SON DAKİKA: Fabrika çalışanlarına Kadına 'El Kalkamaz' eğitimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement