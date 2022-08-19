Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı - Son Dakika
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Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı

19.08.2022 11:01
Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı

Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatlarının tamamlandığı, gövde dolgusu imalat çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatlarının tamamlandığı, gövde dolgusu imalat çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Kuluncak Karaçayır Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Akca, barajın tamamlanmasıyla 3 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, "Temelden yüksekliği 31 metre ve su depolama kapasitesi 1,40 milyon metreküp olan Malatya Kuluncak Karaçayır Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 472 bin 872 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kuluncak, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı - Son Dakika
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