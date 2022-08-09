Kaymakam Mehmet Kılıç, aşurenin paylaşma, dayanışma, birliktelik ve sevgiyi ifade ettiğini, bolluk ve bereketi simgelediğini aktardı.

Kaynak: AA

Mehmet Kılıç, Doğanşehir, Hükümet, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğanşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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