Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü e-Tarım vurgusu - Son Dakika

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü e-Tarım vurgusu

17.12.2020 14:22
Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü e-Tarım vurgusu, System.String[]

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, E Tarım'ın etkin kullanılması istendi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, E Tarım'ın etkin kullanılması istendi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pandemi döneminde vatandaşların işlemlerini daha kolay yapabilmeleri için uygulamaya konulan etarim.gov.tr üzerinden işlemlerin yapıldığına dikkat çekilerek, E Tarım'ın etkin kullanılması istendi.

Açıklamada, "Bakanlığımızın 2023 hedefleri doğrultusunda tarımda dijitalleşme adımlarından biri olan e-Tarım Portalı sayesinde, başta çiftçiler olmak üzere, tüm vatandaşların, Bakanlıkla olan iş ve işlemlerini daha kısa sürede, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden, tamamen evraksız şekilde online yapabiliyorlar. e-Tarım Portalı, Bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistemdir. Yani her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden, e-Tarım Portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşılabiliyor. Sisteme 'etarim.gov.tr' web adresinden giriliyor. Android veya IOS uygulamalarıyla sistem cep telefonuna veya tablete indirilebiliyor. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmet buradan sunuluyor. e-Tarım Portalı getirdiği büyük kolaylıklar yanında, zaman ve mali olarak da önemli tasarruf ve katkı sağlıyor. e-Tarım Portalı sayesinde ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

2020 Buzağı Destekleme Başvurularının da artık "etarim.gov.tr" üzerinden yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Üreticilerimiz hiçbir evrak sunmadan, idareye uğramadan 1 dakikada işlemlerini yapabilecekler" denildi. - MALATYA

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü e-Tarım vurgusu

Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü e-Tarım vurgusu - Son Dakika


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