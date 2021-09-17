Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) İslimli kabuk kurusu Kg 47,00 47,00 Kuru kayısı Kg 31,50 45,00 Gün kuru kayısı Kg 43,46 43,46 Jumbo kayısı Kg 43,00 43,00 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 42,15 42,15 4 No'lu organik kuru kayısı Kg 41,50 41,50 Gün kurusu çekirdek iç Kg 33,50 33,50

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