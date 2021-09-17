Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında islimli kabuk kurusu kayısının kilogramı 47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|47,00
|47,00
|Kuru kayısı
|Kg
|31,50
|45,00
|Gün kuru kayısı
|Kg
|43,46
|43,46
|Jumbo kayısı
|Kg
|43,00
|43,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|42,15
|42,15
|4 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|41,50
|41,50
|Gün kurusu çekirdek iç
|Kg
|33,50
|33,50
Kaynak: AA
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