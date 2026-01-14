Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Müzesi Açıldı - Son Dakika
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Müzesi Açıldı

14.01.2026 14:16
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, tarihini sergileyen bir müze açarak geçmişini geleceğe taşıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, kurulduğu günden bu yana bünyesinde kullanılan cihazlar ile bazı belgeleri kurduğu müzede sergilemeye başladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla kurulan oda, köklü geçmişini ve kurumsal hafızasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmet binasında bir müze oluşturdu.

Odanın demirbaş listesinde yer alan eski malzemelerle nostaljik fotoğraf ve belgelerin sergilendiği müzede eski daktilolar, hesap makineleri, telefonlar, kameralar, televizyon ve radyolar sergileniyor.

Ayrıca müzede odanın 1924 yılına ait Osmanlıca yazılan ilk karar defterinden, 1926 yılına ait Osmanlıca yazışmalara, 1923 yılından itibaren hizmet binalarının kronolojik dizilişinden tarihi arşiv fotoğraflara kadar birçok önemli belge ve bilgiler de yer alıyor.

Hizmet binasının giriş katında hazırlanan müze, odanın tarihsel gelişimini ve Malatya iş dünyasının dönüşümünü yansıtan önemli bir bellek alanı niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda olarak yalnızca bugünü değil geçmişi de sahiplenmenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Müzenin geçmişten bugüne görev yapan başkanlarımızın, meclis üyelerimizin ve emeği geçen tüm isimlerin hatırasını yaşatan bir kurumsal hafıza alan olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, "Burada sergilenen her malzeme, odamızın ve şehrimizin ekonomik yolculuğuna tanıklık etmiştir. Kurulduğu günden bugüne odamızda özveriyle görev yapmış tüm başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve personellerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Müzeyi gezen oda üyelerinden Muzaffer Taçlı ise nostaljik fotoğrafların ve malzemelerin kendisini geçmişe götürdüğünü belirterek, "21 yıldır ticaret ve sanayi odasının üyesiyim. Müzeyi görünce doğrusu mutlu oldum. Odaya ilk kaydımı yaptırdığım günler aklıma geldi. 100 yılı aşkındır var olan odamızın geleceğe böyle bir alan oluşturması bizleri sevindirdi ve geçmişe götürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

