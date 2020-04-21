Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, yaptığı açıklamada, bölgelerinde bulunan bütün illerde aynı faaliyetlerin geçekleştirildiğini söyledi.

Bu yardımları her ay düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Doğan, "Bölgemizde her ay 717 aileye gıda yardımı, 150 ailemize nakdi yardım ve 468 öğrencimize ise burs vermekteyiz. Vakfımızın hayır şartını yerine getirerek, vakfedenlerin hayırlarının kesintisiz devam etmesi için vesile olmaya çalışmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan yardımların sürekli devam etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde faaliyetlerimizi icra etmekteyiz. Bu bakımdan sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağırdır. Bu mübarek yolda, mensubu olduğumuz millet, bağlı bulunduğumuz peygamber ve binlerce yıllık devlet geleneğimiz yolumuzu aydınlatan en önemli ışıklardır. Bu gün yaşamış olduğumuz bu sıkıntılı günlerde de milletimizin ihtiyaçlarını bir nebzede olsa karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."