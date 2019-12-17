Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA'nın

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Doğan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Doğan, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" adlı fotoğrafını oyladı.

Doğan, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirterek, muhabirleri tebrik ettiğini söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"AA köklü bir kurumumuz. Haber alanında birçok ilklere imza atan kurumumuz. Habercilik emek isteyen değerli bir meslek. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, hepsine ayrı bir emek verilmiş. Hepsi haber niteliğinde güzel fotoğraflar, 3 alanda da oylarımızı kullandık. İnşallah hayırlı olur. Fotoğrafları seçerken zorlandım. Tek tek inceleyip, tekrar başa döndüm. Oy verirken zorlandım çünkü hepsi birbirinden kıymetli kareler. Biraz daha anı yakalayan farklı açıdan bakan fotoğrafları seçtim. Oy vermediğimiz fotoğraflarda hepsi çok güzel, oy verilecek fotoğraflar."

Hüseyin Yıldız, Kenan Doğan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak
Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Son Dakika Haberleri
22:45 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Son Dakika
22:44 Garsona saldırdılar - Son Dakika
22:44 İzmir'de Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - Son Dakika
22:44 Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:40 TBMM Başkanı Şentop: "İyi ile kötünün, hakla batılın mücadelesi bugün de sürüyor" - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:48:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]