Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA'nın

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Doğan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Doğan, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" adlı fotoğrafını oyladı.

Doğan, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirterek, muhabirleri tebrik ettiğini söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"AA köklü bir kurumumuz. Haber alanında birçok ilklere imza atan kurumumuz. Habercilik emek isteyen değerli bir meslek. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, hepsine ayrı bir emek verilmiş. Hepsi haber niteliğinde güzel fotoğraflar, 3 alanda da oylarımızı kullandık. İnşallah hayırlı olur. Fotoğrafları seçerken zorlandım. Tek tek inceleyip, tekrar başa döndüm. Oy verirken zorlandım çünkü hepsi birbirinden kıymetli kareler. Biraz daha anı yakalayan farklı açıdan bakan fotoğrafları seçtim. Oy vermediğimiz fotoğraflarda hepsi çok güzel, oy verilecek fotoğraflar."