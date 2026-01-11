Malatya Yeşilyurt: Kapadokyaspor ile 1-1 Berabere - Son Dakika
Malatya Yeşilyurt: Kapadokyaspor ile 1-1 Berabere

Malatya Yeşilyurt: Kapadokyaspor ile 1-1 Berabere
11.01.2026 15:34
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller, 10'da Metin Polat ve 23'te Mehmet Güneş'ten geldi.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftasında sahasında karşılaştığı Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Berkay Ağış, Alp Osman Karaosmanoğlu, Kerem Şenneyli

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Eren Bilen, Eren Şimşek, Yusuf Yalçın Arslan, Bilal Ceylan, Fatih Kıran, Alperen Karaca (Umut Tanış dk. 72.), Emre Furtuna, Mehmet Güneş (Atilla Körgil dk. 72), Osman Tukul (Mustafa Umut Zaif dk. 90.), Ömer Uzun (Yunus Emre Atsız dk. 90), Furkan Söyler

Teknik Direktör: Taner Araz

Kapadokyaspor : Baver Kuçkar, Turhan Kaya, Celal Doğan, Ahmet Üner, Musa Kavaklı (Ahmet Kayhan dk. 90), Engin Mustafa Ulutaş (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 69), Mert Caymaz (Efe Serdar dk. 61), İbrahim Topaloğlu, Azat Çakar (Emirhan Kocasoy dk. 90), Osman Emirkan Demir (Ömer Faruk Can dk. 61), Metin Polat

Teknik Direktör: Recep Asil

Goller: Metin Polat (dk. 10) (Kapadokyaspor), Mehmet Güneş (dk. 23) (Malatya Yeşilyurtspor)

Sarı kartlar: Mehmet Güneş, Fatih Kıran, Emre Furtuna (Malatya Yeşilyurtspor), Celal Doğan (Kapadokyaspor) - MALATYA

