Malatya Yeşilyurtspor, Bingöl\'e Yenildi

TFF 3. Lig 2. Grup 18. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında karşılaştığı 12 Bingöl Spor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Cantürk Kılıç, İsmail Ertunç, Giray Kara
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail. Cengiz, Yusuf Yalçın Arslan, Ömer Uzun, Eren Şimşek, Cemal Kaya (Umut Tanış dk. 8, Osman Tukul dk. 46), Tayyip Kanarya, Yasin Yıldız (Emre Furtuna dk. 83), İsmail Zobu (Ümitcan Ekşi dk. 77), İslam Çerioğlu, Fatih Kıran, Mehmet Güneş (Tahsin Yılmaz dk. 83)
12 Bingöl Spor: Muhammet Can Tuncer (Oğuzhan Çelik dk. 46), Mustafa Emir Akyıldız, Buğrahan Karslı, Halil İbrahim Sevinç, Muhammed Raşit Şahingöz, Osman Şahin (Yusuf Saydam dk. 72), Berk Ali Nizam ( Burak Taşdemir dk. 85), Hüseyincan Kırıkçı, Eren Emre Aydın (Muhammed Altunbay dk. 66), Melih Alcu, Mehmet Fuat Gölbaşı( Emirhan Zaman dk. 72)
Gol: Buğrahan Karslı (dk. 19) (12 Bingöl Spor)
Kırmızı Kart: Halil İbrahim Sevinç (dk. 69) (12 Bingöl Spor)
Sarı kartlar: İsmail Zobu, Yusuf Yalçın Arslan (Malatya Yeşilyurtspor), Buğrahan Karslı, Eren Emre Aydın, Berk Ali Nizam, Emirhan Zaman, Oğuzhan Çelik, Burak Taşdemir (12 Bingölspor) - MALATYA
