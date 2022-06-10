Malatyalı öğretmenler konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatyalı öğretmenler konser verdi

10.06.2022 12:14
Malatyalı öğretmenler konser verdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçe meydanında konser verdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçe meydanında konser verdi.

Doğanşehir Vahap Küçük Meydanında düzenlenen "Öğretmen Dilinden Türküler" programında öğretmenler, türküler seslendirdi.

Konserin ardından öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Mehmet Kılıç, eğlenceli bir konser olduğunu belirtti.

Türkülerin hasreti, ayrılığı, sevdayı, gurbeti, Anadolu'yu anlattığını ifade eden Kılıç, "Böyle bir programda hem heyecanlandım hem gurur duydum. İnşallah böyle programların devamı gelir." dedi.

Programa Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Nafız Aktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer ile diğer ilgililer katıldı.

YORUMLAR
500
Esenbey'de altyapı çalışmalarının temeli törenle atıldı Esenbey'de altyapı çalışmalarının temeli törenle atıldı
Kaynak: AA

Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatyalı öğretmenler konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Malatyalı öğretmenler konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement