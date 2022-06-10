Malatyalı öğretmenler konser verdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçe meydanında konser verdi.

Doğanşehir Vahap Küçük Meydanında düzenlenen "Öğretmen Dilinden Türküler" programında öğretmenler, türküler seslendirdi.

Konserin ardından öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Mehmet Kılıç, eğlenceli bir konser olduğunu belirtti.

Türkülerin hasreti, ayrılığı, sevdayı, gurbeti, Anadolu'yu anlattığını ifade eden Kılıç, "Böyle bir programda hem heyecanlandım hem gurur duydum. İnşallah böyle programların devamı gelir." dedi.

Programa Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Nafız Aktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer ile diğer ilgililer katıldı.