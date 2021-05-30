Malazgirt Belediye Başkanı Altın, iki yıllık çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, belediyenin iki yıl boyunca yaptığı yatırımları ve hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Malazgirt 1071 radyosunda, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Altın, ilçenin tüm alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

İlçedeki görev süresi boyunca yatırımların tamamlanacağını, her alanda önemli gelişmelerin yaşanacağını aktaran Altın, bu anlamda önemli mesafe aldıklarını vurguladı.

2 yılda 80 bin metrekare kilitli taşı, 10 bin 500 metrekare asfalt yaptıklarını anlatan Altın, şöyle konuştu:

"3 kilometreye yakın sathi kaplama yaptık. Minibüs terminalini bu yıl bitireceğiz. Seneye de nasip olursa bizim otobüs terminali ve canlı hayvan pazarını yapacağız diye öngörüyoruz. Elektrik faturaları önemli bir gider oluşturuyor. Belediye olarak bu sene GES projesi hazırladık. Nasip olursa belediyemiz kendi elektriğini kendi üretecek. Üstelik VEDAŞ'a elektrik satabileceğiz. GES projesi belediyemize aylık 390 bin lira gelir getirecek."