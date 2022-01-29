Malazgirt Kaymakamı Yaşar ve Belediye Başkanı Altın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, esnafı ziyaret etti.

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Yaşar ve Altın, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Yaşar, "İlçemizde kış ayları çok çetin geçiyor. Biz de esnafımızı ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledik. Esnafımıza büyük önem veriyoruz. İlçemizin, esnafımızın kalkınması hepimizin için önemli. Onların gelişmesine katkı sağlamak bizim görevimizdir." dedi.

Yaşar ve Altın ziyaret ettikleri bir lokantada döner kesti, bir vatandaşın aldığı çamaşır makinesini araca taşımasına yardım etti.