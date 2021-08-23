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Malazgirt, şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinliklerine hazır - Son Dakika

Malazgirt, şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinliklerine hazır

23.08.2021 17:20
Malazgirt, şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinliklerine hazır, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alandaki çalışmalar tamamlandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alandaki çalışmalar tamamlandı.

"Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda yarın başlayacak etkinlikler için hummalı çalışma yürütüldü.

Daha önce giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu, 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı.

Bu yıl da parkın 4. etabında bin kişilik tribünü olan at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu bölümü, peyzaj düzenlemesi, 500 kişilik tribünü olan güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkan yapıldı.

Salgın nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı alanda kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterisi, geleneksel oyunlar, at yarışları, çocuk oyunları, bisiklet yarışı, fidan dikme ve fener alayı gibi etkinlikler yapılacak.

Parkta incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, etkinliklerin salgının gölgesinde yapılacağını ancak kentten yine milli birlik ve beraberliklerini tüm dünyaya haykıracaklarını söyledi.

Bölgede çok güzel çalışmaların yapıldığını, parkın her geçen gün daha da güzelleştiğini anlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Millet Bahçemiz tamamlandı. Tüm hazırlıklar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet ricalini ve tüm halkımızı burada ağırlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bu ruhu 26 Ağustos vesilesiyle tüm gençliğimize ve yeni nesle aktarma imkanı bulacağız. Valiliğimiz tarafından '1071'den 2071'e Türk Tarihi Zaman Tüneli Müzesi' yapıldı ve Kültür Bakanlığına teslim edildi. Müzeyi bu etkinliklerde açacağız. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız müzeyi ziyaret edebilecekler. Malazgirt, hak ettiği yere doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gidiyor."

Malazgirt Savaşı'nın yerinin tespiti için kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Gündüzöz, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik hocamız bölgede yoğun çalışmalar yürütüyor. Burada uluslararası sempozyumlar düzenleniyor. Artık Malazgirt kültürel iklim yaşayan önemli bir nokta olarak tüm dünyaca biliniyor." dedi.

Gündüzöz'e, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın ve Malazgirt Emniyet Müdürü İlker Ekşi eşlik etti.

Malazgirt, Hisarcık, oyunlar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt, şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinliklerine hazır - Son Dakika


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