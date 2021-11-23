Malazgirt'te 1071 Kümbet Camisi inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 yıl önce temeli atılan 1071 Kümbet Camisi'nin yapımı tamamlandı.

Malazgirt Camileri Yapma ve Yaşatma Derneği Üyesi Tahsin Altun, gazetecilere, 1071 Kümbet Camisi'nin yapımına yaklaşık 8 yıl önce başlandıklarını söyledi.

Eski camilerini yıkarak yerine büyük bir cami yaptıklarını belirten Altun, "Bölgemize örnek olabilecek bir cami yapmak istedik. Çok şükür camimizin inşaatı bitti. İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve hayırsever vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İlçemize büyük ve güzel bir cami kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.