Malazgirt'te 14 bin 500 öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 bin 500 öğrenciye karne verildi.

Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokulunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencilere tatil süresince iyi dinlenmeleri ve aileleriyle bol zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tatil sürecinde velilerin öğrencileriyle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Demirer, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da ilçe genelinde 14 bin 500 öğrenciye karnelerini teslim ettiklerini söyledi.

Uzun bir salgın sürecinden sonra çocukların arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştuğunu ifade eden Kaya, "Çocuklar büyük bir sevinç yaşıyorlar. İnşallah salgın kısa sürede sona erer. Çocuklarımız okullarından mahrum olmazlar." dedi.

Konuşmalarından ardından öğrencilere karneleri verildi.