Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu, tiyatro gösterisi sahnelendi.

Etkinlik, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, Milli Eğitim Müdür Vekili Kenan Kayretli, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.