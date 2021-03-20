Malazgirt'te ilçe koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti'nin 2021 İlçe Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Otelinde gerçekleşen toplantıda, belediyenin bu yıl ilçeye yapacağı yatırımlar ele alındı, muhtarlar ve STK'lerle görüş alış verişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçenin tarihi önemine değinerek yeni hizmet ve yatırım müjdeleri verdi.

İlçede yaptıkları çalışmalardan bahseden Altın, şöyle konuştu:

"2021 yılı içerinde ilçe merkezimize doğal gaz şebeke hattını döşemek için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Şayet toplantı neticesinde doğal gaz hattı döşeme işleri 2022'e sarkarsa, ilçemizdeki yollarımıza sıcak asfalt ve parke taşı döşemesi yapacağım. Ayrıca 2021 yılı içerisinde tekstil kent, minibüs garajı, otogar ve hayvan pazarı yapmayı düşünüyoruz. Belediyemiz çok fazla elektrik parası ödediği için Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi hazırladım. En kısa zamanda başlatacağız bu proje sayesinde belediye kendi elektriğini üretecek. Üretmekle kalmayacak bunu elektrik şirketine satıp gelir elde edecek. Tarım ve hayvanlıkla ilgilen vatandaşlarımız içinde de bakanlıklar düzeyinde irtibatlarımız yoğun şekilde sürüyor."

Bu yıl 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini coşku içinde kutlayacaklarını ifade eden Altın, "Mili Parkımız için bir at yarışı hipodromu yapıyoruz. Orada at yarışları yapılacak. Malazgirtli esnaf kardeşlerimiz için de 30 sabit dükkan yapıldı. Esnaf kardeşlerimiz orada satışlarını yapabilecek. Ayrıca yine Milli Parkımız içerisinde 16 tane çadır yapıldı. Bu çadırlarımıza etkinlikler yapılacak. Biz bu yıl etkinliklerimiz 18 Ağustos'ta başlatmayı düşünüyoruz." dedi.