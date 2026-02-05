Malazgirt\'te Silah Operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malazgirt ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İkametlerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 283 fişek ve 6 tabanca şarjörü bulundu.
Ele geçirilen silah ve mühimmata el konuldu, 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.
