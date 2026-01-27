Malezya Başbakanı'ndan Gerilim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malezya Başbakanı'ndan Gerilim Uyarısı

27.01.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enver İbrahim, ABD-Iran geriliminin Orta Doğu’daki istikrarsızlığı artırabileceğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ile İran arasında nüksedebilecek gerilim riskini endişeyle izlediğini belirterek, artan askeri varlıkların ve kati söylemlerin itidal için gerekli alanı daralttığını ifade etti.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran-Washington hattında tırmanabilecek gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin ve mevcut istikrarsızlığın açık bir çatışmaya dönüşme riskini büyük endişeyle takip ettiğini vurgulayan Enver, artan askeri varlıkların ve mutlak söylemlerin en çok ihtiyaç duyulduğu anda itidal için gerekli alanı daraltığının altını çizdi.

Enver, Washington ve Tahran'ın karşı karşıya gelmesinin, halihazırda kırılgan durumda olan Orta Doğu coğrafyasında yankıları olacağına dikkati çekerek, "Vekalet savaşlarının kızışması, deniz güvenliğinin zayıflaması ve ekonomik sarsıntı riski, bölgenin epey ötesine yayılabilir. Hiçbir stratejik çıkar, bu tür bir insani ve maddi yıkımı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Diğer tüm hususlara karşı barışa öncelik verilmesi gerektiğine işaret eden Enver, Malezya'nın tüm tarafları ciddiyetle ve ivedilikle diplomasiye bağlı kalma çağrısı yaptığını kaydetti.

Enver, iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bağlamda, diyaloğu kolaylaştırmak ve gerilimi azaltmak için Umman'ın yapıcı çabalarını takdir ediyoruz. Ayrıca nüfuz sahibi tüm ülkeleri, bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanması için gerilimin azaltılması ve azami itidal gösterilmesi için mevcut tüm araçları kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Enver İbrahim, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Malezya, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı'ndan Gerilim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 23:46:38. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya Başbakanı'ndan Gerilim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.