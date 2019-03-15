Son Dakika Haberleri: Malezya'da 4 Milletvekili Daha Mahathir'in Partisine Katıldı

Malezya'da 4 Milletvekili Daha Mahathir'in Partisine Katıldı

1 saat önce

KUALA Malezya'da, geçen yıl yapılan seçimlerde iktidarını kaybeden Birleşik Malay Milli Örgütü Partisinden (UMNO) istifa eden 4 milletvekili, Başbakan Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Birleşik Malay Yerli Partisine (PPBM) katıldı.

Malezya'da 4 Milletvekili Daha Mahathir'in Partisine Katıldı, System.String[]
KUALA Malezya'da, geçen yıl yapılan seçimlerde iktidarını kaybeden Birleşik Malay Milli Örgütü Partisinden (UMNO) istifa eden 4 milletvekili, Başbakan Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Birleşik Malay Yerli Partisine (PPBM) katıldı.

Genel seçimlerde Sabah eyaletinde UMNO'dan milletvekili seçilen ve geçen yıl aralık ayında partilerinden topluca istifa ederek bağımsız olan 4 milletvekili, PPBM'ye üyelik belgelerini, düzenlenen törenle Mahathir'in elinden aldı.

Milletvekillerinin yanı sıra eski UMNO üyesi 2 senatör ve Sabah yerel meclisinden 2 eski UMNO üyesi de Mahathir'in partisine katıldı.

Yeni katılan milletvekilleriyle Mahathir'in partisi PPBM'nin meclisteki sandalye sayısı 26'ya yükselirken, iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun toplam milletvekili sayısı da 129 oldu.

Şubat ayında, daha önce UMNO'dan istifa etmiş 7 bağımsız milletvekili, Mahathir'in partisine üye olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:27 Kaynak: AA

Malezya, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Ümit Milli Takımımızın Aday Kadrosu Açıklandı Şenol Güneş'e Oğuzhan Özyakup Tepkisi! Sosyal Medya Yıkıldı Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'dan Milli Takım Göndermesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 20:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'da 4 Milletvekili Daha Mahathir'in Partisine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]