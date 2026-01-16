Malezya'da Yolsuzluk Soruşturması: Tedarik Süreçleri Durduruldu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında ordu ve polisle bağlantılı satın alma kararlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bernama ajansının haberine göre, Enver, yaptığı açıklamada, şeffaflığı ve yönetişimi güçlendirmek amacıyla tedarik süreçlerinin gözden geçirileceğini ve yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Enver, mevcut tedarik sistemine dair raporları inceleyeceğini, ordu ve polisle bağlantılı mevcut satın alma kararlarının geçici olarak durdurulduğunu vurgulayarak "Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz. Tam uyumun sağlanması için sistemi gözden geçirip yeniden yapılandıracağız." ifadesini kullandı.

Hükümetin ekonomik istikrar ile halkın güveninin korunması için kararlı adımlar atmasının şart olduğunu vurgulayan Enver, "Bu gelişmeler bizi derinden endişelendiriyor. Kararlı ve kapsamlı adımlar atılmazsa halkın ekonomisi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Enver'in açıklaması, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) 7 Ocak'ta bir askeri tedarik projesiyle bağlantılı olarak eski bir ordu komutanı ile eşinin gözaltına alınmasının??????? ardından geldi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen çok sayıda baskında yaklaşık 2,8 milyon dolarlık varlıklara da el konulmuştu.