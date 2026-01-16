Malezya'da Yolsuzluk Soruşturması: Tedarik Süreçleri Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malezya'da Yolsuzluk Soruşturması: Tedarik Süreçleri Durduruldu

16.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Enver İbrahim, ordu ve polisle bağlantılı satın alma kararlarını geçici olarak durdurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında ordu ve polisle bağlantılı satın alma kararlarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bernama ajansının haberine göre, Enver, yaptığı açıklamada, şeffaflığı ve yönetişimi güçlendirmek amacıyla tedarik süreçlerinin gözden geçirileceğini ve yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Enver, mevcut tedarik sistemine dair raporları inceleyeceğini, ordu ve polisle bağlantılı mevcut satın alma kararlarının geçici olarak durdurulduğunu vurgulayarak "Bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz. Tam uyumun sağlanması için sistemi gözden geçirip yeniden yapılandıracağız." ifadesini kullandı.

Hükümetin ekonomik istikrar ile halkın güveninin korunması için kararlı adımlar atmasının şart olduğunu vurgulayan Enver, "Bu gelişmeler bizi derinden endişelendiriyor. Kararlı ve kapsamlı adımlar atılmazsa halkın ekonomisi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Enver'in açıklaması, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) 7 Ocak'ta bir askeri tedarik projesiyle bağlantılı olarak eski bir ordu komutanı ile eşinin gözaltına alınmasının??????? ardından geldi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen çok sayıda baskında yaklaşık 2,8 milyon dolarlık varlıklara da el konulmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Malezya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da Yolsuzluk Soruşturması: Tedarik Süreçleri Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 00:07:44. #7.11#
SON DAKİKA: Malezya'da Yolsuzluk Soruşturması: Tedarik Süreçleri Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.