Malezya, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu hakkında temkinli bir tutum sergileyecek
Malezya, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu hakkında temkinli bir tutum sergileyecek

20.01.2026 10:16
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Gazze'ye saldırıları durana ve insani yardıma erişim garanti altına alınana kadar ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu hakkında temkinli bir tutum sergileyeceğini söyledi.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya parlamentosu üyelerinin sorularını cevaplayan Enver, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu" hakkında konuştu.

Enver, Malezya'nın Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nu onaylama konusunda temkinli bir tutum sergileyeceğini kaydederek, "Barış Kurulu"nun İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken makul bir çözüm olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Gazze'de yeniden inşa girişimlerinin İsrail tarafından engellendiğini hatırlatan Enver, "Anlaşmalar imzalanmış olabilir ancak siyonist İsrail rejiminin saldırıları devam ediyor. İlk adım şiddeti durdurmak, ikincisi ise gıda ve temel ihtiyaçlara erişimi sağlamak olmalı." ifadelerini kullandı.

Enver, Malezya'nın bu konuda Arap ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğünü belirterek, konunun 23 Ocak Cuma günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceğini dile getirdi.

Malezya'nın barışı sağlama çabalarını desteklediğini ancak "Barış Kurulu"nun yapısı ve yetkisi konusunda endişelerin devam ettiğini belirten Enver, "Barışı sağlamak için atılan adımları prensipte destekliyoruz. Ancak komitenin oluşumu ve komiteye dahil olan kişiler konusunda bazı çekincelerimiz var." dedi.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

