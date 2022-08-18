Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

18.08.2022 19:32
Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah, Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah, Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyete, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ile Kadir Dinç, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt eşlik etti.

Kütüphane önünde çiçeklerle karşılanan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah, ilk olarak restorasyonla kurtarılan tarihi eser niteliğine sahip çeşitli Kuran-ı Kerim eserlerinin olduğu bölümdeki eserleri gezdi.

Eserlere, Diyanet atölyesinde, tarihi ve estetik görünümünü korumak amacıyla restorasyon sırasında uygulanan işlemlerin yer aldığı videoyu izleyen Malezya Kralı ve Kraliçesi, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan eserlerin yer aldığı özel bölümde de incelemelerde bulundu.

Kütüphane gezisi sırasında Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Diyanet yetkililerine, kütüphanelerinde Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un kitaplarının yer alıp almadığını sordu. Bunun üzerine bir yetkili, kütüphanenin farklı bölümlerde yer alan yazar Orhan Pamuk'un kitaplarını Kraliçe'ye gösterdi.

Din İşleri Yüksek Kurulunca hazırlanan kitapların Kral ve Kraliçe'ye tanıtıldığı ziyaret, kütüphane önünde çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Fnss'in Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Fnss'in Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu Promosyon haram mı? Diyanet'e göre banka promosyonu haram mı? Promosyon haram mı? Diyanet'e göre banka promosyonu haram mı?
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Kadir Dinç, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:19 Damadını şarampole yuvarlayıp öldüren kayınpederden feci iddia: Kızımı fuhuş yapmaya zorluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:32:48. #1.13#
SON DAKİKA: Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement