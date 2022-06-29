Malezyalı havacılık mühendisi, kağıt uçağıyla Guinness dünya rekorunu kırdı - Son Dakika
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Malezyalı havacılık mühendisi, kağıt uçağıyla Guinness dünya rekorunu kırdı

29.06.2022 13:30
Malezyalı havacılık mühendisi, kağıt uçağıyla Guinness dünya rekorunu kırdı

KUALA Malezya doğumlu havacılık mühendisi Julian Chee, "kağıt uçakla en uzak uçuş" kategorisinde Guinness dünya rekorunu kırmayı başardı.

KUALA Malezya doğumlu havacılık mühendisi Julian Chee, "kağıt uçakla en uzak uçuş" kategorisinde Guinness dünya rekorunu kırmayı başardı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, çoğu insanın çocukluk döneminde eğlenmek için katladığı kağıt uçak, bu kez Malezyalı Julian Chee ve Güney Koreli takım arkadaşlarının bir rekora imza atmasını sağladı.

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Julian, tasarladığı kağıt uçakla Guinness dünya rekorunu kırmayı başararak ülkesi Malezya'yı dünya rekorlar haritasına yerleştirdi.

Julian Chee'nin tasarladığı kağıt uçak, gerçekleştirdiği 77,134 metrelik uçuşla ABD'li John Collins ve Joe Ayoob'ın 2012'den bu yana elinde bulundurduğu 69,14 metrelik rekoru egale etmeyi başardı.

Julian, basına verdiği demeçte, "Malezya'yı rekorlar kitabına sokmak için geç kalınmış gibi görünüyor. Bu aya roket fırlatmak değil belki ama Malezya'yı elimden gelenin en iyisiyle temsil ediyorum. Bu kesinlikle benim son denemem olmayacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezyalı havacılık mühendisi, kağıt uçağıyla Guinness dünya rekorunu kırdı - Son Dakika

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