Son Dakika Haberleri: Malezyalı Telekom Devine Türk

Malezyalı Telekom Devine Türk

26 dakika önce

KUALA Eski Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Öğüt, Malezya'nın en kapsamlı telekomünikasyon şirketi Maxis'in yeni CEO'su oldu.

Malezyalı Telekom Devine Türk, System.String[]
KUALA Eski Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Öğüt, Malezya'nın en kapsamlı telekomünikasyon şirketi Maxis'in yeni CEO'su oldu.

Malezya basınındaki haberlere göre geçen yıl Maxis'in Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) olarak atanan Öğüt'ün, terfi ettirilerek 1 Mayıs'tan itibaren şirketin CEO'su olarak görevine devam etmesine karar verildi.

Maxis Yönetim Kurulu Başkanı Raja Arshad konuya dair yaptığı açıklamada Öğüt'ün yeni CEO olmasından dolayı mutluluğunu dile getirirken, "Geniş tecrübesi ve inovasyona olan ilgisiyle yeni stratejimizi yürütmek için doğru kişi olduğuna inanıyoruz." dedi.

1970'de İzmir'de doğan Gökhan Öğüt, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuduktan sonra Chicago Illinois Üniversitesinde İşletme alanında yüksek lisans yaptı.

Telekomünikasyon ve iletişim hizmetleri alanında kariyer yapan Öğüt, 2013'ten 2016'ya kadar Vodafone Türkiye'nin CEO'luğunu üstlendi.

2018 Haziran'da Maxis'in COO'luğuna getirilen Öğüt'ün, Malezya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi Maxis'i daha ileriye taşıması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Malezya, CEO, Ekonomi
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