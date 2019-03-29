Son Dakika Haberleri: Mali'de 3 Gün Yas İlan Edildi

Mali'de 3 Gün Yas İlan Edildi

1 saat önce

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, 23 Mart'ta Fulani köyüne yönelik katliam nedeniyle 3 gün yas ilan etti.

Mali'de 3 Gün Yas İlan Edildi, System.String[]
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, 23 Mart'ta Fulani köyüne yönelik katliam nedeniyle 3 gün yas ilan etti.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararnameye göre, 160 kişinin yaşamın yitirdiği Ogossagou köyüne yönelik katliamın anısına bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yas boyunca tüm devlet kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek.

Dogon etnik grubu giyimli kişiler, geçen cumartesi Mopti bölgesindeki Fulani köyü Ogossagou'ya saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 160 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamdan sorumlu tutulan ve Dogon üyelerinden oluşan milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği", kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle saldırının ardından feshedilmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:09 Kaynak: AA

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