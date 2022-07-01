Mali'de cumhurbaşkanlığı seçimi Şubat 2024'te yapılacak - Son Dakika
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Mali'de cumhurbaşkanlığı seçimi Şubat 2024'te yapılacak

01.07.2022 12:54
Mali'de cumhurbaşkanlığı seçimi Şubat 2024'te yapılacak

Askeri darbelerin yaşandığı Mali'de askeri hükümetin anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ettiği bildirildi.

Askeri darbelerin yaşandığı Mali'de askeri hükümetin anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Yarbay Abdoulaye Maiga, devlet televizyonu ORTM'de yaptığı açıklamada, hükümetin anayasal yönetime geçiş için seçim takvimini kabul ettiğini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Şubat 2024'te yapılacağını duyurdu.

Maiga, belirlenen yol haritasına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 2023'te yeni anayasa referandumunun, Haziran 2023'te yerel, Ekim-Kasım 2023'te de milletvekili seçimlerinin yapılacağını söyledi.

Seçim için yol haritasının hükümet toplantısında onaylandığını ifade eden Maiga, "Hükümet bunu gerçekçi buluyor." dedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 4 Haziran'da Gana'nın başkenti Akra'da Mali, Gine ve Burkina Faso'da darbeler gündemiyle toplanmış ama örgüt içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle bir karar alınamamıştı.

Bazı ülkelerin Mali'ye yaptırımların artırılması, bazılarının da hafifletilmesi konusunda anlaşmazlığa düştüğü kaydedilmişti.

Mali ile ECOWAS arasında "5 yıllık geçiş süreci" krizi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbenin arkasındaki isim Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyordu.

Mali, ocak ayında sivil yönetime geçişin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetiminde yer alan isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyordu.

Son olarak Bamako yönetimi, Togo'nun da arabuluculuğuyla 24 aylık bir geçiş sürecini düşünebileceğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mali'de cumhurbaşkanlığı seçimi Şubat 2024'te yapılacak - Son Dakika
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